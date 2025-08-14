Λαμία: Καταδίωξαν με καραμπίνες διαρρήκτες που “μπούκαραν” σε σπίτι συγγενή τους

Τον νόμο στα χέρια τους πήραν δύο άντρες στο χωριό Μεξιάτες της Λαμίας, όταν είδαν Ρομά να πραγματοποιούν διάρρηξη σε σπίτι συγγενή τους, το βράδυ της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το LamiaReport, γύρω στις 10:30′ το βράδυ τρεις Ρομά «μπούκαραν» σε ένα σπίτι του χωριού, που εκείνη την ώρα οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διαρρήκτες όμως έγιναν αντιληπτοί από συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη, ο οποίος ειδοποίησε τον κουμπάρο του και μαζί άρχισαν να κυνηγούν τους κλέφτες, οι οποίοι μόλις τους αντιλήφθηκαν έφυγαν τρέχοντας με τα κλοπιμαία στα χέρια.

Οι δράστες επιβιβάστηκαν σε ένα βυσσινί Ford και ακολούθησε καταδίωξη από ένα αυτοκίνητο και μια μηχανή, ενώ έπεσαν και πυροβολισμοί, αφού οι άνδρες που τους καταδίωκαν πυροβόλησαν με καραμπίνες στον αέρα για εκφοβισμό.

Το χωριό σηκώθηκε στο πόδι κυριολεκτικά και τελικά το αυτοκίνητο των δραστών ακινητοποιήθηκε, αφού “σφήνωσε” σε έναν αγροτικό δρόμο πάνω από το γήπεδο των Μεξιατών.

Οι διαρρήκτες παράτησαν το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν τρέχοντας μέσα στο σκοτάδι, ενώ λίγο πριν την ώρα της καταδίωξης είχαν «ξεφορτωθεί» τα κλοπιμαία πετώντας τα στο δρόμο.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο χωριό πήραν το αυτοκίνητο, ο ιδιοκτήτης του οποίου φέρεται να είναι γνωστός στις Αρχές, αφού έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, όποτε είναι θέμα χρόνου η ταυτοποίηση και η σύλληψη των δραστών.