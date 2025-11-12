Κύκλωμα ναρκωτικών: Προφυλακιστέα η «εγκέφαλος» της οργάνωσης και δυο συνεργοί της

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε τόσο η 52χρονη αρχηγός του κυκλώματος ναρκωτικών όσο και οι δυο ρασοφόροι μετά τις μαραθώνιες απολογίες του.

Μετά τη χθεσινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για προσωρινή κράτηση τεσσάρων κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και δύο παλαιοημερολογίτες κληρικοί, για συμμετοχή στην οργάνωση, σήμερα αποφασίστηκε η προφυλάκιση της 52χρονης φερόμενης ως αρχηγού, ενός 50χρονου και ενός 42χρονου.

Η γυναίκα η οποία, με βάση τα στοιχεία των Αρχών, είχε τον πρώτο λόγο στη δράση και τη λειτουργία της εγκληματικής ομάδας, φαίνεται να αρνήθηκε όσα της καταλογίζονται, ισχυριζόμενη ενώπιον του ανακριτή πως είναι χρήστης ναρκωτικών. Αιτιολόγησε δε, το περιεχόμενο καταγεγραμμένων συνομιλιών της με τους δύο ρασοφόρους, στην πίστη της και όχι σε παράνομες ενέργειες.

Ο 50χρονος, αρνήθηκε τις βαριές κατηγορίες αμφισβητώντας πλήρως ότι καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης και ότι κατείχε και διακινούσε ναρκωτικά. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι από κανένα στοιχείο της δικογραφίας, καταθέσεις και εκθέσεις κατάσχεσης, δεν προκύπτουν όσα του προσάπτει το κατηγορητήριο το οποίο, όπως είπε, είναι αόριστο.

Πώς συνελήφθη 40χρονος ιερέας στη Ρόδο

Στο μεταξύ στο φως ήρθε ο τρόπος με τον οποίο συνελήφθη ο 40χρονος ρασοφόρος στην Ρόδο.

«Ενημερωθήκαμε ότι ιερωμένος ο οποίος επιβαίνει στο αεροπλάνο με προορισμό τη Ρόδο έχει σκοπό να παραδώσει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σε άγνωστο άτομο. Άμεσα αστυνομικοί της υπηρεσίας μας μετέβησαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου και εντόπισαν το ανώτερο ρασοφόρο άτομο να εξέρχεται από το αεροδρόμιο και να επιβιβάζεται σε ταξί. Κατόπιν τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση. Μετά από 20 λεπτά το ταξί σταμάτησε επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στη Ρόδο.

Στο σημείο ο ιερωμένος συνάντησε μία άγνωστη γυναίκα από την οποία παρέλαβε μία βαλίτσα χρώματος καφέ και ξανά εισήλθε στο ταξί. Στη συνέχεια, επιτηρώντας διακριτικά το ταξί μετέβη στην περιοχή του Φαληρακίου, όπου και σταμάτησε έξωθεν του πάρκινγκ σουπερμάρκετ επί της Ρόδου- Λίνδου.

Για να μην αντιληφθεί την παρουσία μας στο χώρο, εμείς ήρθαμε στο χώρο στάθμευσης στο σουπερμάρκετ και τότε ο ιερωμένος πλησίασε το αυτοκίνητό μας και μας είπε: «Ορίστε παιδιά η βαλίτσα που περιμένετε». Τότε γνωστοποίησαμε την ιδιότητά μας, του διενεργήθηκε νομότυπη σωματική έρευνα όπου εντός της βαλίτσας που έφερε και που μόλις πριν λίγο είχε παραλάβει βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες κοκαΐνη μεικτού βάρους 2.188 γραμμαρίων.

Τότε συνελήφθη και ρωτήθηκε για τον τελικό παραλήπτη της βαλίτσας. Όσο απαντούσε, χτύπησε το κινητό του τηλέφωνο και μας είπε πως τον καλεί ο τελικός παραλήπτης της βαλίτσας. Τον συμβουλέψουμε να απαντήσει και να του πει ότι είναι στο σημείο συνάντησης και να τον περιμένει.

Αυτός δέχτηκε και είπε αυτό ακριβώς στον άνδρα που μιλούσε στο τηλέφωνο. Λίγη ώρα μετά, έξω από το πάρκινγκ πέρασε το αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου σταμάτησε πολύ κοντά στο πάρκινγκ και κοιτούσε προς το σημείο που στεκόταν ο ιερωμένος. Τότε ο άγνωστος άνδρας ξανακάλεσε στο τηλέφωνο τον ιερωμένο και του ζήτησε να του στείλει μία φωτογραφία στο σημείο ακριβώς που στέκεται.

Την στιγμή εκείνη ο άγνωστος άνδρας εξήλθε από αυτό, πλησίασε πεζός και πίσω από θάμνους έσκυψε προκειμένου να δει το ακριβές σημείο που στεκόταν ο ιερωμένος. Την στιγμή εκείνη ξανά χτύπησε το τηλέφωνο του ιερωμένου και ο άγνωστος άνδρας του ζήτησε να πλησιάσει προς το σημείο που ήταν παρκαρισμένο το κίτρινο αυτοκίνητο. Μόλις ο πατήρ πλησίασε τον οδηγό του ανώτερου αυτοκινήτου, κρίθηκε σκόπιμο να επέμβουμε και να τον κινητοποιήσουμε μιας και ελλόχευε ο κίνδυνος να τον χάσουμε λόγω της απόστασης που είχαμε μεταξύ μας.

Σε σωματική έρευνα που του διενεργήσαμε άμεσα διαπιστώσαμε πως στο δεξί του χέρι κρατούσε διπλωμένα με λαστιχάκι το χρηματικό ποσό των 2000 € το οποίο προφανώς θα ήταν και η αμοιβή του ιερωμένου για την μεταφορά της συγκεκριμένης βαλίτσες με τα ναρκωτικά» κατέθεσε ο αστυνομικός που συμμετείχε στην επιχείρηση σύλληψης του.