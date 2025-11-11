Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη οι 3 κατηγορούμενοι

Την πόρτα του ανακριτή πέρασαν το πρωί της Τρίτης (11/11) οι 7 άτομα, ανάμεσα τους ένας ρασοφόρος, που κατηγορούνται ως μέλη σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά.

Η γυναίκα που φέρεται να είναι η αρχηγός του κυκλώματος και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κατηγορούμενοι ιερείς δεν έχουν λάβει ακόμα προθεσμία κι αναμένεται να φανεί αν θα απολογηθούν σήμερα ή αν τυχόν θα ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν και αυτοί αύριο.

Να θυμίσουμε ότι στο κύκλωμα εμπλέκονται ένας 46χρονος παλαιοημερολογίτης, γνωστός από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις και το κανάλι του στο Youtube και ένας 40χρονος που εμπλέκεται στην αποστολή ναρκωτικών ουσιών στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία ο 46χρονος ο οποίος αυτοαποκαλείται Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών ήταν ο “μεταφορέας” των ναρκωτικών.

Αποθήκευε και έκρυβε τα ναρκωτικά στον Ιερό Ναό που λειτουργούσε στην οδό Λιοσίων.