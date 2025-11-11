Φωτογραφία από τη σύλληψη του ιερέα-Youtuber – Απολογείται στον ανακριτή μαζί με τους άλλους 7 της “ιερής” σπείρας με τα ναρκωτικά

Αίσθηση έχει προκαλέσει η υπόθεση του κυκλώματος κοκαΐνης με κεντρικά πρόσωπα τον YouTuber αυτοαποκαλούμενο ιερέα, τρεις ακόμα ρασοφόρους και μια 52χρονη.

Το DEBATER φέρνει στη δημοσιότητα φωτογραφία ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά τη σύλληψη του ιερέα YouTuber, που μαζί με τους άλλους έκαναν “χρυσές” δουλειές, έχοντας ως “καβάτζα” εκκλησάκι στη Λιοσίων.

O 46χρονος ιερέας Παλαιοημερολογιτών φαίνεται τη στιγμή που έχει μπει μέσα στο όχημα της Αστυνομίας και οδηγείται στην Ασφάλεια, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων ο παλαιοημερολογίτης ιερέας, καθώς και άλλοι επτά συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά, προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή.

Εν τω μεταξύ, η εν λόγω οργάνωση δεν έκανε μόνο διακίνηση κοκαΐνης, αλλά και κέρδιζε χιλιάδες ευρώ από διακίνηση μεταναστών.

Το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών τον έπιασε μέσω του κοριού να συνομιλεί με αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ βρισκόταν εντός ναού στην περιοχή των Τριών Γεφυρών στην Αθήνα και να του δίνει εντολή να βγει έξω από τον ναό για να παραδώσει ποσότητα ναρκωτικών.

Το συγκεκριμένο εκκλησάκι επί της οδού Λιοσίων φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως “καβάτζα” από την εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη σε όλη τη χώρα και έχει σφραγιστεί από τις Αρχές.

Το εκκλησάκι είχε χτιστεί με την δωρεά ομογενούς από τον Καναδά, ωστόσο κανείς δεν γνώριζε ότι έχει χτιστεί εκκλησία πάνω στην οδό Λιοσίων.

Επρόκειτο για έναν χώρο ο οποίος χρησίμευε ως αποθηκευτικός χώρος από την ΓΑΙΑ-ΟΣΕ, θυγατρική του ΟΣΕ. Ο χώρος είχε νοικιαστεί, έγινε εκκλησάκι και μετά σταμάτησαν οι υπέυθυνοι να δίνουν ακόμη και το ενοίκιο για τον χώρο. Στην εν λόγω εκκλησία γυρίζονταν και τα βίντεο που αναρτούνταν στο Youtube.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι ο αυτοαποκαλούμενος ιερέας, διαμήνυε ότι η εκκλησία μοίραζε σισίτια στους τοξικομανείς. Στο παρασκήνιο όμως πήγαινε στα αυτοκίνητα που έρχονταν και μοίραζε τις ναρκωτικές ουσίες.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές προχώρησαν συνολικά σε 8 συλλήψεις σε Αττική και Ρόδο, μεταξύ αυτών και σε έναν αυτοαποκαλούμενο ιερέα, ο οποίος παράλληλα ήταν πρώην μοντέλο, YouTuber και μάγειρας.

Μάλιστα, εκτός από το να πουλά ναρκωτικά και να διακινεί παράνομους μετανάστες, η συμμορία των ιερέων ξάφριζε και πολλούς γνωστούς celebrities.