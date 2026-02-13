Κύκλωμα με «αχυρανθρώπους»: Η στιγμή που το κλιμάκιο της ΑΑΔΕ εντοπίζει ειδική κρύπτη σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας (Βίντεο)

Στη δημοσιότητα έρχεται βίντεο-ντοκουμέντο από την έφοδο των Αρχών σε ένα από τα καταστήματα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τους λεγόμενους «αχυράνθρωπους», ρίχνοντας νέο φως στην υπόθεση και στις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Το βίντεο καταγράφει την έρευνα και τον εντοπισμό φακέλων και άλλων συσκευασιών με μετρητά σε ειδική κρύπτη, η οποία βρισκόταν σε ένα από τα καταστήματα γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού που εμπλέκεται στο κύκλωμα.

Παρόμοιες έρευνες εξελίχθησαν ταυτόχρονα σε συνολικά 11 κατοικίες, στο πλαίσιο της εξάρθρωσης του κυκλώματος με τις 380 επιχειρήσεις – “βιτρίνα”, οι οποίες είχαν καρπωθεί ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές 43 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Στις έρευνες αυτές εντοπίστηκαν έγγραφα και δικαιολογητικά ταυτοποίησης για 205 φαινομενικά υπεύθυνους εταιριών, κυρίως αλλοδαποί, τους οποίους χρησιμοποιούσε το κύκλωμα, για να εμφανίζονται σαν υπεύθυνοι των 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Συνολικά εντοπίστηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, 110 εταιρικές σφραγίδες, συσκευές POS, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και μετρητά 100.000 ευρώ.

Ως επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, στα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες και έως το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης.

Ο εισαγγελέας απήγγειλε σωρεία κακουργημάτων για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του Δημοσίου με τα διαδοχικά ΑΦΜ

Σωρεία βαρύτατων κατηγοριών απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος των συλληφθέντων για την υπόθεση της απάτης με τα διαδοχικά ΑΦΜ επιχειρήσεων για την αποφυγή πληρωμής φόρων και εισφορών.

Η δίωξη αφορά κακουργήματα για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων, πλαστογραφία στρεφόμενη κατά ελληνικού Δημοσίου με αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού Δημοσίου πάνω από 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση καθώς και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.