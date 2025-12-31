Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Σύνταγμα και Πεδίον του Άρεως λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων – Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ το βράδυ της Πρωτοχρονιάς σε Σύνταγμα και Πεδίον του Άρεως λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων.

Συγκεκριμένα, υπάρχει προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 8 το απόγευμα σήμερα, Τετάρτη, μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την 1η Ιανουαρίου 2026, στην περιοχή Δήμου Αθηναίων, που έχει ως εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λ. Β. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

Λ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λ. Αμαλίας και Δ. Αρεοπαγίτου.

Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.

Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.

Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμερικής και Β. Γεωργίου Α΄ και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.