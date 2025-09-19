Κρήτη: Καταγγελία γυναίκας για πολύμηνη αναμονή για υπέρηχο – Τα διαγνωστικά κέντρα δεν δέχονται το παραπεμπτικό της

Καταγγελία για πολύμηνη αναμονή για έναν υπέρηχο έκανε μια νεαρή γυναίκα, καθώς τα διαγνωστικά κέντρα δεν δέχονται το παραπεμπτικό της, με αποτέλεσμα να μπορεί να βρει ραντεβού μόνο επί πληρωμή.

Συγκεκριμένα, η καταγγέλλουσα είπε στο Mega: «Κάλεσα σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα στο Ηράκλειο στην Κρήτη και κανείς δεν εξυπηρετεί με παραπεμπτικό. Ήταν κάποια διαγνωστικά που είπαν ότι θα κάνουν με το νέο έτος ξανά και όλοι οι υπόλοιποι το αρνήθηκαν. Ιδιωτικά μου είπαν την επόμενη ημέρα να εξυπηρετηθώ. Με παραπεμπτικό δεν με δέχεται κανείς».

Όπως είπε η ίδια, το παραπεμπτικό της λήγει τον Νοέμβριο και καλεί για να κλείσει ραντεβού από τον Σεπτέμβριο.

«Ιδιωτικά μου ζήτησαν 40 ευρώ. Για ποιον λόγο πληρώνουμε δημόσια ασφάλιση αφού δεν εξυπηρετεί κανένας πουθενά;», είπε.

Οι πολίτες καταγγέλλουν πως δεν βρίσκουν διαθέσιμα ραντεβού να κλείσουν, ενώ σε ιδιωτικά βρίσκουν πολύ πιο εύκολα.