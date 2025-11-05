Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρήτη: Ισχυρά καιρικά φαινόμενα με χαλάζι και κατολισθήσεις

Χαλαζόπτωση έπληξε Αστρίτσι, Μελέσες και Σίσες, προκαλώντας ζημιές σε ελαιώνες, ενώ πέτρες και χώματα έπεσαν στον ΒΟΑΚ

Κρήτη: Ισχυρά καιρικά φαινόμενα με χαλάζι και κατολισθήσεις
Γκισέλα Χύσα

Η Κρήτη βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα, με χαλαζόπτωση να πλήττει περιοχές όπως το Αστρίτσι, οι Μελέσες και οι Σίσες. Παρά τη σύντομη διάρκεια του φαινομένου, προκλήθηκαν ζημιές κυρίως σε καλλιέργειες ελαιόδεντρων, αυξάνοντας την ανησυχία κατά την περίοδο της ελαιοσυγκομιδής.

Στον ΒΟΑΚ, κοντά στο Φόδελε, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κατολίσθηση χώματος και πετρών στο οδόστρωμα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονταν σήμερα στην Κρήτη, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά.

