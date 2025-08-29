Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Κοζάνη: Ανατροπή νταλίκας στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού στην Σιάτιστα

Ελαφρά τραυματίας ο οδηγός, αποκατάσταση κυκλοφορίας μέσω κόμβου Ταξιάρχη

DEBATER NEWSROOM

Νταλίκα ανετράπη αργά το μεσημέρι της Παρασκευής στο 1ο χλμ του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού Σιάτιστα -Κρυσταλλοπηγή με αποτέλεσμα να κλείσει το ρεύμα κυκλοφορίας του κάθετου άξονα προς την Κοζάνη.

Τα οχήματα που θέλουν να κατευθυνθούν προς την Κοζάνη η Τροχαία τα κατευθύνει στον κόμβο του Ταξιάρχη στα Γρεβενά και από κει μπορούν να εισέλθουν το ρεύμα της Εγνατίας και να συνεχίσουν το δρόμο τους προς Κοζάνη.

Ο οδηγός της νταλίκας φέρει ελαφρά τραύματα χωρίς να διατρέχει κάποιο κίνδυνο η υγεία του ενώ στο σημείο υπάρχουν γερανοφόρα οχήματα προκειμένου να απομακρύνουν την νταλίκα από το οδόστρωμα και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

