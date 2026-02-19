Κορυδαλλός: Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ για την έκρηξη χειροβομβίδας και οι πιθανοί στόχοι (Εικόνες)

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για την έκρηξη χειροβομβίδας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 19/2 στον Κορυδαλλό.

Το περιστατικό έγινε στις 2:50 στη συμβολή των οδών Δελφών και Πελοποννήσου, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ από το ωστικό κύμα έσπασαν τα τζάμια στο ισόγειο και στο διαμέρισμα πρώτου ορόφου παρακείμενης πολυκατοικίας.

Το σημείο όπου έσκασε η χειροβομβίδα:

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο εντόπισε από σώμα της χειροβομβίδας και την περόνη απελευθέρωσης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί άρχισαν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που πέταξαν τη χειροβομβίδα, αναζητώντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και βάζοντας στο “μικροσκόπιο” τα υπολείμματα που εντοπίστηκαν και καταθέσεις μαρτύρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι δράστες να ήθελαν να εκφοβίσουν κάτοικο της περιοχής, ενώ στο τραπέζι είναι και το σενάριο η χειροβομβίδα να πυροδοτήθηκε κατά λάθος.

Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, κίνητρο για την επίθεση ενδεχομένως να ήταν ένας αρραβώνας που χάλασε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε νωρίτερα στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, “οι αστυνομικοί και από το ελληνικό FBI αναζητούν αν υπάρχει παρελθόν σε άτομα που βρίσκονται στην περιοχή, όχι απαραίτητα κοντά στην οικία που έγινε η έκρηξη”.

Σύμφωνα με την ίδια, “υπάρχουν άτομα με παραβατικό παρελθόν στη γειτονιά, χωρίς να μας έχει καταγγελθεί κάτι για μεταξύ τους διαφορές”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτοικος της περιοχής που μίλησε στο DEBATER ανέφερε πως “άκουσα έναν δυνατό θόρυβο και συναγερμούς να χτυπάνε. Βγήκε έξω ένας και φώναζε ‘κ@@@@@@@ θα σας γ@@@@@‘. Παλαιότερα, είχε έρθει αστυνομία εδώ και είχε μπει μέσα στο σπίτι στο σημείο με βαριοπούλες”.

Άλλος μάρτυρας δήλωσε ότι “ακούσαμε μια έκρηξη, όχι πολύ δυνατή. Γενικά, σε αυτή την πολυκατοικία στο ισόγειο βλέπουμε να γίνονται περίεργες δοσοληψίες“.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και οι έρευνες είναι σε πλήξη εξέλιξη.