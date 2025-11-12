Κορωπί: «Μη αναστρέψιμη η κατάσταση του» – Τα νεότερα για τον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο ολόκληρο μπέργκερ

Τη δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο ολόκληρο μπέργκερ στο Κορωπί.

O πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος μίλησε στην εκπομπή Live News όπου στάθηκε μεταξύ άλλων στην κατάσταση της υγείας του 22χρονου που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δυστυχώς η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη. Μ΄ένα θαύμα θα σωθεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών» ανέφερε.

Κορωπί: Το χρονικό του περιστατικού

Συγκεκριμένα, ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» μετά την προσπάθεια του να εκτελέσει ένα viral challenge σε έξοδο με τους φίλους του στο Κορωπί. Ο 22χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα στον εγκέφαλο και στους νεφρούς.

Η Ματίνα Παγώνη μίλησε στο MEGA για την κατάσταση της υγεία τους νεαρού του οποίου η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο από την μία στιγμή στην άλλη.

“Είναι τραγικες καταστάσεις αυτές. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στα Κορωπί για να διασκεδάσει επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με προβλήματα πολύ σοβαρά και στον εγκέφαλο και στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα“.

“Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, του έκαναν ΚΑΡΠΑ, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε… Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα“, είπε η Ματίνα Παγώνη.