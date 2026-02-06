Κορωπί: Δραματική διάσωση ηλικιωμένων ζευγαριού με σχοινί από σεντόνι – Δείτε το βίντεο

Στιγμές τρόμου έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Κορωπί που εγκλωβίστηκε από την έντονη βροχόπτωση την ώρα που ήθελε να επιστρέψει στον οίκο ευγηρίας που διέμενε.

Το περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητας χθες με ένα βίντεο που δείχνει την αγωνιώδη προσπάθεια των ανδρών της αστυνομίας να σώσουν τους δύο ηλικιωμένους. Με αυτοσχέδιο «σχοινί» από σεντόνια και με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, διασώθηκε το ηλικιωμένο ζευγάρι στο Κορωπί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπό τις οδηγίες αστυνομικού, ο άνδρας και η γυναίκα έδεσαν μεταξύ τους δύο σεντόνια και σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα. Ταυτόχρονα, ο ίδιος πέρασε από τον δρόμο που είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο για να φτάσει το ζευγάρι. Ο ηλικιωμένος περιέγραψε ότι κάποια στιγμή έπεσε στον ορμητικό χείμαρρο όμως ένας αστυνομικός τον κράτησε λέγοντας του «δεν σε αφήνω».

Στη συνέχεια οι ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στον οίκο ευγηρίας όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό καταγράφηκε στην κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου.