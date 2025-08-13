Κορωπί: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα και ξέσπασε φωτιά – Απανθρακώθηκε ο οδηγός

Μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκαν οι πυροσβέστες που έσπευσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης 13/8 σε εμπορικό χώρο στο Κορωπί, όπου είχε ξεσπάσει φωτιά.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τα στελέχη της εντόπισαν τη σορό ενός αγνώστων στοιχείων άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε στο κατάστημα με ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.