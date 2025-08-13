Κορωπί: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα και ξέσπασε φωτιά – Απανθρακώθηκε ο οδηγός
Αγνώστων στοιχείων η σορός
Μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκαν οι πυροσβέστες που έσπευσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης 13/8 σε εμπορικό χώρο στο Κορωπί, όπου είχε ξεσπάσει φωτιά.
Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τα στελέχη της εντόπισαν τη σορό ενός αγνώστων στοιχείων άνδρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε στο κατάστημα με ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.
Για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα, έσπευσαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα, και δυστυχώς εντόπισαν νεκρό και απανθρακωμένο τον οδηγό του οχήματος.
