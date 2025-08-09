Κορινθία: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε κρεοπωλείο στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου 9/8 στα Λουτρά Ωραίας Ελένης Κορινθίας, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο κατέληξε στην πρόσοψη και στο εσωτερικό κρεοπωλείου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KorinthosTV, το όχημα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και «εισέβαλε» στο κατάστημα, σπάζοντας τη γυάλινη πρόσοψη.

Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου να διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

Δείτε εικόνα από το σημείο: