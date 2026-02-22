Κοντοσούβλι 130 μέτρων για ρεκόρ Γκίνες στήθηκε στην Αμφίκλεια (βίντεο)

Χιλιάδες κόσμου βρέθηκε στην Αμφίκλεια όπου στήθηκε σούβλα 130 μέτρων για ρεκόρ Γκίνες με αφορμή το τριήμερο της Αποκριάς.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, Το φετινό κοντοσούβλι έφτασε φέτος τα 130 μέτρα και σιγοψήθηκε από το πρωί της Κυριακής μέχρι και το μεσημέρι κατά μήκους του κεντρικού δρόμου στην Αμφίκλεια.

Στην περιοχή βρέθηκαν επισκέπτες που είδαν από κοντά την προετοιμασία και τη διαδικασία του ψησίματος.