Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντοσούβλι 130 μέτρων για ρεκόρ Γκίνες στήθηκε στην Αμφίκλεια (βίντεο)

Χιλιάδες επισκέπτες είδαν το εντυπωσιακό θέαμα

Κοντοσούβλι 130 μέτρων για ρεκόρ Γκίνες στήθηκε στην Αμφίκλεια (βίντεο)
Αλέξανδρος Τσάκος

Χιλιάδες κόσμου βρέθηκε στην Αμφίκλεια όπου στήθηκε σούβλα 130 μέτρων για ρεκόρ Γκίνες με αφορμή το τριήμερο της Αποκριάς.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, Το φετινό κοντοσούβλι έφτασε φέτος τα 130 μέτρα και σιγοψήθηκε από το πρωί της Κυριακής μέχρι και το μεσημέρι κατά μήκους του κεντρικού δρόμου στην Αμφίκλεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή βρέθηκαν επισκέπτες που είδαν από κοντά την προετοιμασία και τη διαδικασία του ψησίματος.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ