Κολυδάς: Αντικυκλώνας απλώνει την προστατευτική του «ομπρέλα» σταματώντας τις βροχές

Στο τι ακολουθεί μετά την κακοκαιρία Byron στάθηκε με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση του παρουσιάζει την προοπτική του καιρού για την ερχόμενη εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ελλάδα μπαίνει σε μια ανάσα ηρεμίας, καθώς ο αντικυκλώνας απλώνει την προστατευτική του «ομπρέλα», σταματώντας τις βροχές και αφήνοντας τη χώρα να πάρει ξανά φως και ανάσα. Όμως, την ίδια ώρα, η υγρασία και η ενέργεια που απομακρύνονται από εμάς ταξιδεύουν νοτιοανατολικά, για να τροφοδοτήσουν άλλα συστήματα και άλλες γειτονιές της Μεσογείου» ανέφερε.