Υπόθεση 12χρονης στον Κολωνό: Επεισόδιο έξω από το Εφετείο – Ο αδελφός της κλώτσησε κατηγορούμενο

Για τις 16 Νοεμβρίου του 2026 αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο κάποιον εκ των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, έξω από το Εφετείο σημειώθηκε επεισόδιο, όταν ο αδελφός της 12χρονης κλώτσησε έναν από τους κατηγορούμενους, ο οποίος είναι ελεύθερος.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη λόγω της κατηγορίας σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης. Η 12χρονη φέρεται να είχε πέσει θύμα κακοποίησης από τον βασικό κατηγορούμενο Η.Μ., ενώ η υπόθεση είχε τραβήξει την προσοχή των media και είχε κινητοποιήσει έντονα συναισθήματα στην τοπική κοινωνία.

Το σημερινό επεισόδιο έξω από το δικαστήριο αναδεικνύει την ένταση και τα τραυματικά συναισθήματα που βιώνουν οι οικογένειες των θυμάτων.

Οι Αρχές θα διερευνήσουν τη συμπεριφορά του αδελφού, ενώ η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί τον Νοέμβριο σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα φορτισμένο και υπό αυξημένη δημοσιότητα.

Πάντως, η υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό παραμένει σημείο αναφοράς για τη συζήτηση γύρω από την προστασία των παιδιών και την αντιμετώπιση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης στην Ελλάδα.