Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 16/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16.10) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 1, 21, 25, 27, 31 και αριθμός τζόκερ το 20.

