ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 16/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 16/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
DEBATER NEWSROOM

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16.10) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 1, 21, 25, 27, 31 και αριθμός τζόκερ το 20.

ΚατηγορίαΔιανεμόμεναΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
5+15.762.367,6415.762.367,64
520100.000,00
4+162.500,00
426850,00
3+141550,00
310.7322,00
2+14.9692,00
1+122.8351,50
2124.1221,00
