Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 16/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Δείτε αν κερδίσατε
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16.10) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.
Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 1, 21, 25, 27, 31 και αριθμός τζόκερ το 20.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
|Κατηγορία
|Διανεμόμενα
|Επιτυχίες
|Κέρδη ανά επιτυχία
|5+1
|5.762.367,64
|1
|5.762.367,64
|5
|20
|100.000,00
|4+1
|6
|2.500,00
|4
|268
|50,00
|3+1
|415
|50,00
|3
|10.732
|2,00
|2+1
|4.969
|2,00
|1+1
|22.835
|1,50
|2
|124.122
|1,00
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ