Κλείνει το υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου, τι συμβαίνει – Η απάντηση του δήμου Αθηναίων στο DEBATER

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει γύρω από το υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου στην οδό Αλικαρνασσού, το οποίο πρόκειται να σταματήσει τη λειτουργία του μέχρι το τέλος του έτους.

Η δημοτική παράταξη «Αθήνα Ψηλά» κατηγορεί τη σημερινή Δημοτική Αρχή για «ανάλγητη» στάση, υποστηρίζοντας ότι με το κλείσιμο της δομής αφήνονται «50 συνάνθρωποί μας ξανά στο δρόμο». Στην ανακοίνωση τους κάνουν λόγο για «αδυναμία του Δήμου να στηρίξει κρίσιμες κοινωνικές υποδομές» και για «αποδυνάμωση του δικτύου προστασίας για τους αστέγους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την άλλη πλευρά, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας, Μαρία Στρατηγάκη, μιλώντας στο DEBATER, ξεκαθαρίζει ότι η αποχώρηση από το συγκεκριμένο κτίριο δεν αποτελεί πολιτική επιλογή του Δήμου, αλλά αίτημα του ιδιοκτήτη που θέλει να το ανακτήσει και να το διαθέσει διαφορετικά.

«Ψευδείς οι δηλώσεις της παράταξης του κ. Μπακογιάννη περί 50 συνανθρώπων μας ξανά στο δρόμο. Αυτό συμβαίνει γιατί το μίσθωμα δεν μπορεί να αυξηθεί λόγω των διαδικασιών του Δήμου. Ο ιδιοκτήτης θέλει να το πουλήσει. Είναι πολύ απλό», σημείωσε.

Η ίδια υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να μείνουν άστεγοι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν τη δομή, αφού το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων στην πλατεία Βάθης, το οποίο δημιουργήθηκε το 2020, μπορεί να τους φιλοξενήσει. «Η δομή αυτή έχει τρεις διαφορετικές πολυκατοικίες και μπορεί να στεγάσει έως και 400 άτομα. Αυτό τότε με ανακοίνωση του η ίδια παράταξη του κ. Μπακογιάννη που ήταν δήμαρχος είχε αναφερθεί. Αυτή τη στιγμή φιλοξενεί περίπου 200, επομένως οι 50 θέσεις του υπνωτηρίου μπορούν να καλυφθούν άνετα – μάλιστα, μπορεί να αυξηθεί η δυνατότητα σε 70», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι και οι Γιατροί του Κόσμου έχουν συμφωνήσει στη μετακίνηση.

Λίγη ώρα μετά την επικοινωνία του DEBATER με την κ. Στρατηγάκη, ο δήμος Αθηναίων εξέδωσε ανακοίνωση

Τι είναι το υπνωτήριο;

Το υπνωτήριο δεν αποτελεί ξενώνα ή μόνιμη στέγη, αλλά έναν χώρο με κουκέτες, όπου οι άνθρωποι που δεν έχουν πού να κοιμηθούν μπορούν να περάσουν τη νύχτα και το πρωί να αποχωρήσουν. Πρόκειται για μια υπηρεσία «πρώτης ανάγκης», σε αντίθεση με πιο οργανωμένες δομές φιλοξενίας που προσφέρουν δωμάτια, μακροχρόνια παραμονή και κοινωνική υποστήριξη.

Η αντιπαράθεση γύρω από το υπνωτήριο αποτυπώνει το πόσο ευαίσθητο και πολιτικά φορτισμένο παραμένει το ζήτημα της αστεγίας στην Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη μια πλευρά, ο δήμος Αθηναίων επιχειρεί να ενσωματώσει τις ανάγκες στο υπάρχον Πολυδύναμο Κέντρο, ενώ από την άλλη η αντιπολίτευση καταγγέλλει αποδυνάμωση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Το αποτέλεσμα θα κριθεί στην πράξη: αν τελικά οι θέσεις που χάνονται από το υπνωτήριο θα καλυφθούν πραγματικά και αποτελεσματικά από το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων.