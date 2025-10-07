Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών – Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής την Τρίτη, με σοβαρά προβλήματα να εντοπίζονται στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες σημειώνονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών έως και τη Λυκόβρυση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στη λεωφόρο Αθηνών, με την κίνηση να ξεκινάει από το Χαϊδάρι και να εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, προβλήματα παρατηρούνται επίσης και στο κέντρο της πρωτεύουσας, με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον να είναι και πάλι μπλοκαρισμένη από τα οχήματα.

Στη λεωφόρο Μεσογείων τμηματικά οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις τουλάχιστον έως τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής.

Σημειώνεται επίσης ότι στη λεωφόρο Καρέα παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από τον κόμβο της λεωφόρου Πρωτόπαππα έως τη λεωφόρο Καρέα.

Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.



Στην Αττική Οδό παρατηρούνται μισάωρες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φυλής έως Κηφισίας.