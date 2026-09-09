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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία στην Αθήνα

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχηματα

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία στην Αθήνα
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Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Αλικαρνασσού στην Αθήνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 09 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 6:30.

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Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχηματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την πυρκαγιά εντός της οικίας και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης σε παρακείμενα κτίρια.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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