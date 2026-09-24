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Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Προβλήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών

Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό
(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)
DEBATER NEWSROOM

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου το πρωί της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου, με τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό.

Συγκεκριμένα στον Κηφισό, η κίνηση παρατηρείται στο ρεύμα προς Πειραιά, καθυστερήσεις υπάρχουν από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία, προβλήματα υπάρχουν πάλι από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

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Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

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Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό και πιο συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φυλής έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού από το ύψος του Άγιου Σώστη έως και το ΦΙΞ, στα δύο ρεύματα της Αρδηττού, αλλά και στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Κατεχάκη.

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