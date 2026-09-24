Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου το πρωί της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου, με τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό.

Συγκεκριμένα στον Κηφισό, η κίνηση παρατηρείται στο ρεύμα προς Πειραιά, καθυστερήσεις υπάρχουν από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία, προβλήματα υπάρχουν πάλι από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

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Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό και πιο συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φυλής έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/Gq8ccBVb4g September 24, 2026