Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Προβλήματα στον Κηφισό μετά από σύγκρουση οχημάτων

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία

Κίνηση: Προβλήματα στον Κηφισό μετά από σύγκρουση οχημάτων
DEBATER NEWSROOM

Τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Λεωφόρο Κηφισού μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων στο ύψος της Λένορμαν.

Το ατύχημα έγινε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία προκαλώντας σημαντική δυσχέρεια. Παράλληλα, αυτή την ώρα, στο κόκκινο βρίσκονται κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας και η δρόμοι γύρω από το κέντρο του Πειραιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ