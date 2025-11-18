Κίνηση: Προβλήματα σε Κηφισό και Σκαραμαγκά – Στο “κόκκινο” το κέντρο της Αθήνας

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται το πρωί της Τρίτης στους δρόμους Λεκανοπεδίου, με τις κεντρικές οδικές αρτηρίες να είναι στο “κόκκινο”.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στον Κηφισό, καθώς στο ρεύμα καθόδου, τα προβλήματα ξεκινούν από τις Τρεις Γέφυρες έως την Πέτρου Ράλλη, ενώ στην άνοδο “σημειωτόν” κινούνται οι οδηγοί από την Λεωφόρο Αθηνών έως και το ύψος της Μεταμόρφωσης.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν επίσης οι οδηγοί στη Βουλιαγμένης προς Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης, στον Σκαραμαγκά και στον άξονα Εθνικής Αντίστασης – Καποδιστρίου, από τη Νέα Ιωνία προς το Χαλάνδρι, λόγω εργασιών.

Την ίδια ώρα, επί της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη σημειώνονται καθυστερήσεις.

Επιπλέον, σε δρόμους πέριξ του κέντρου οι οδηγοί θα βρουν κίνηση και κυρίως στη Βασιλίσσης Σοφίας, την Πατησίων και τη Βασιλίσσης Αμαλίας.

Καθυστερήσεις 25′ λεπτών στην Αττική Οδό

Σημαντικά προβλήματα σημειώνονται και στην Αττική Οδό από νωρίς, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

-20′-25′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Ηρακλείου,

-10′-15′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνας:

-10′-15’στην έξοδο για Λαμία.