Κηφισίας: Μεθυσμένος οδηγός “καρφώνεται” σε τζαμαρία ΕΛΤΑ – Δείτε το βίντεο

Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου στην λεωφόρο Κηφισίας όταν ΙΧ καρφώθηκε σε τζαμαρία.

Ειδικότερα, ένα αυτοκίνητο καρφώθηκε σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ courier επί της λεωφόρου Κηφισίας. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το τζάμι του καταστήματος έγινε θρύψαλα. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για νεαρό οδηγό που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Μιλώντας στο Action24, η ιδιοκτήτρια του καταστήματος δήλωσε ότι έχουν συμβεί κι άλλες φορές ανάλογα ατυχήματα, τόσο στο ίδιο το κατάστημα όσο και σε διπλανά. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι είναι η πέμπτη φορά που πέφτει όχημα και προκαλεί ολοσχερή καταστροφή στο κατάστημα.

Μάλιστα, κατήγγειλε ότι έχουν ζητήσει από τον δήμο να τοποθετήσει κάγκελα, αλλά έχει αρνηθεί. Ανάλογο αίτημα είχε κατατεθεί τον περασμένο Αύγουστο, αλλά η απάντηση που έλαβαν ήταν ότι τα κάγκελα θα τοποθετηθούν αν ξαναγίνει ατύχημα. Προανήγγειλε ότι μια ομάδα θα καταθέσει εκ νέου αίτημα στον δήμο, προκειμένου να τοποθετηθούν κάγκελα.

Μίλησε και για μια τρομακτική περίπτωση που σημειώθηκε πριν από έναν χρόνο, όταν ένας πεζός από θαύμα γλίτωσε για ένα λεπτό από ανάλογο τροχαίο.