Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Μεθυσμένος οδηγός “καρφώνεται” σε τζαμαρία ΕΛΤΑ – Δείτε το βίντεο

Στις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης σημειώθηκε το τροχαίο

Κηφισίας: Μεθυσμένος οδηγός “καρφώνεται” σε τζαμαρία ΕΛΤΑ – Δείτε το βίντεο
DEBATER NEWSROOM

Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου στην λεωφόρο Κηφισίας όταν ΙΧ καρφώθηκε σε τζαμαρία.

Ειδικότερα, ένα αυτοκίνητο καρφώθηκε σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ courier επί της λεωφόρου Κηφισίας. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το τζάμι του καταστήματος έγινε θρύψαλα. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για νεαρό οδηγό που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο Action24, η ιδιοκτήτρια του καταστήματος δήλωσε ότι έχουν συμβεί κι άλλες φορές ανάλογα ατυχήματα, τόσο στο ίδιο το κατάστημα όσο και σε διπλανά. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι είναι η πέμπτη φορά που πέφτει όχημα και προκαλεί ολοσχερή καταστροφή στο κατάστημα.

Μάλιστα, κατήγγειλε ότι έχουν ζητήσει από τον δήμο να τοποθετήσει κάγκελα, αλλά έχει αρνηθεί. Ανάλογο αίτημα είχε κατατεθεί τον περασμένο Αύγουστο, αλλά η απάντηση που έλαβαν ήταν ότι τα κάγκελα θα τοποθετηθούν αν ξαναγίνει ατύχημα. Προανήγγειλε ότι μια ομάδα θα καταθέσει εκ νέου αίτημα στον δήμο, προκειμένου να τοποθετηθούν κάγκελα.

Μίλησε και για μια τρομακτική περίπτωση που σημειώθηκε πριν από έναν χρόνο, όταν ένας πεζός από θαύμα γλίτωσε για ένα λεπτό από ανάλογο τροχαίο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ