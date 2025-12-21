Κηφισιά: Πώς η χλιδάτη ζωή, τα ρούχα και τα τατουάζ «έκαψαν» τους δράστες της ληστείας με λεία 180.000 ευρώ (Εικόνες & Βίντεο)

Μια καλά οργανωμένη ληστεία με λεία περίπου 180.000 ευρώ, στενή παρακολούθηση του στόχου και «επιχειρησιακό» σχεδιασμό που παραπέμπει σε επαγγελματίες κακοποιούς, εξιχνίασαν οι αστυνομικές Αρχές στη Βορειοανατολική Αττική, φέρνοντας στο φως τη δράση δύο γνωστών στις διωκτικές υπηρεσίες ατόμων.

Το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου 2025, λίγο μετά τις 22:30, οι δύο δράστες προσέγγισαν πεζοί τον ταμία γυμναστηρίων γνωστής αλυσίδας στην Κηφισιά.

Με την απειλή όπλου, του αφαίρεσαν τσάντα πλάτης που περιείχε τις ημερήσιες εισπράξεις των γυμναστηρίων, χρηματικό ποσό που αγγίζει τις 180.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια αφαίρεσαν και δεύτερη τσάντα από το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του, με προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες. Η διαφυγή τους έγινε αστραπιαία, με δίκυκλο μεγάλου κυβισμού.

Η ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού αποκάλυψε ότι οι δράστες χρησιμοποιούσαν λευκό YAMAHA T-MAX, έφτασαν στον χώρο περίπου δέκα λεπτά μετά τον παθόντα και είχαν σαφή εικόνα των κινήσεών του.

Οι Αρχές εκτιμούν πως ο ταμίας είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από νωρίτερα, στοιχείο που επιβεβαιώνεται από τη διαδρομή διαφυγής προς τις Αχαρνές, όπου και στάθμευσαν σε οικοδομικό τετράγωνο-«βάση» των δραστών.

Οι υποψίες εστιάστηκαν γρήγορα στους δύο άνδρες, γνωστούς για ληστείες και κλοπές οχημάτων. Κομβικό ρόλο στην έρευνα έπαιξε η μετέπειτα οικονομική τους συμπεριφορά. Μόλις επτά ημέρες μετά τη ληστεία, ο ένας εκ των δραστών προχώρησε στην αγορά πολυτελούς BMW X6, χωρίς να διαθέτει εμφανή πηγή εισοδήματος.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, και ο δεύτερος απέκτησε αυτοκίνητο SMART, επίσης χωρίς να δικαιολογείται οικονομικά η αγορά. Οι συγκεκριμένες κινήσεις, σε συνδυασμό με το παρελθόν τους στην κλοπή και διακίνηση οχημάτων, θεωρήθηκαν από τις Αρχές ως «υπογραφή» της εγκληματικής δραστηριότητας.

Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της 17ης Δεκεμβρίου στη Δυτική Αττική οδήγησε στη σύλληψή τους, με τη συνδρομή ΕΚΑΜ και αστυνομικών σκύλων. Κατά τις έρευνες στις οικίες τους εντοπίστηκαν ρούχα της ληστείας, πλήθος κινητών και καρτών SIM, πυρομαχικά, GPS trackers, κλειδιά οχημάτων, κλεμμένα δίκυκλα και το «επιχειρησιακό» T-MAX χωρίς πινακίδες. Το πολυτελές BMW κατασχέθηκε ως προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, ληστεία, κλοπές οχημάτων και άλλα αδικήματα, με την υπόθεση να φωτίζει για ακόμη μία φορά πώς το χρήμα της εγκληματικής δράσης συχνά «ξεπλένεται» μέσα από την αγορά αυτοκινήτων.