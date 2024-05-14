Κέρκυρα: Συνελήφθη 35χρονος που εκκρεμούσαν τέσσερις καταδικαστικές αποφάσεις
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή
Στη σύλληψη ενός 35χρονου σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν τέσσερις καταδικαστικές αποφάσεις στην Κέρκυρα προχώρησαν οι Αρχές.
Συγκεκριμένα το πρωί της Τρίτης 14/5 συνελήφθη ο 35χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βόρειας Κέρκυρας.
Εις βάρος του εκκρεμούσαν οι παρακάτω αποφάσεις:
του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων, με ποινή κάθειρξης -8- ετών, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά,
του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων, με ποινή φυλάκισης -10- μηνών, για κλοπή,
του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, με ποινή φυλάκισης -14- μηνών, για αντίσταση και εξύβριση και
του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με ποινή φυλάκισης -12- μηνών, για κλοπή.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
