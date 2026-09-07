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ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ελαιοχώρι Καβάλας

Επιχειρούν 27 πυροσβέστες

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ελαιοχώρι Καβάλας
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ /EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:02

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας.

Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 09:45

Αρχικά, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 10:14, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

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Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

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