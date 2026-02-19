Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ – Το ωράριο των αγορών σε Ρέντη και Βαρβάκειο

Η Καθαρά Δευτέρα είναι προ των πυλών και αρκετοί πολίτες τρέχουν για τα τελευταία ψώνια καθώς η μέρα μπορεί να μην θεωρείται επίσημη αργία αλλά αποτελεί ημέρα γενικής αργίας για το λιανεμπόριο σε ολόκληρη τη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εμπορικά Κέντρα (Malls) και Πολυκαταστήματα: Δεν λειτουργούν. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι χώροι εστίασης (καφέ και εστιατόρια) καθώς και οι κινηματογράφοι που βρίσκονται εντός των συγκροτημάτων.

Λιανικό Εμπόριο: Τα καταστήματα στις κεντρικές αγορές και στους εμπορικούς δρόμους (όπως η Ερμού στην Αθήνα και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη) παραμένουν κλειστά.

Ποιες επιχειρήσεις λειτουργούν

Με βάση τη συνήθη πρακτική, θα λειτουργήσουν:

–Φούρνοι: Για τη διάθεση της παραδοσιακής λαγάνας, συνήθως από πολύ νωρίς το πρωί έως το μεσημέρι.

-Ιχθυοπωλεία: Τόσο τα τοπικά καταστήματα όσο και οι κεντρικές αγορές.

Ακόμη:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

–Λαϊκές Αγορές: Πραγματοποιούνται κανονικά, όπου είναι προγραμματισμένες.

–Ζαχαροπλαστεία και Κάβες: Για χαλβά, νηστίσιμα γλυκά και ποτά.

–Περίπτερα και Mini Markets: Παραμένουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Οι μεγάλες αλυσίδες όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος και Μασούτης, τηρούν παραδοσιακά την αργία και δεν λειτουργούν. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις:

Shop & Go και Local Stores: Μικρότερα σημεία πώλησης που λειτουργούν με καθεστώς franchise συχνά ανοίγουν με περιορισμένο ωράριο, για παράδειγμα 08:00 – 20:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Lidl: Συνήθως επιλέγει να λειτουργήσει ορισμένα καταστήματα σε συγκεκριμένες περιοχές, με σχετική ανακοίνωση λίγες ημέρες πριν.

OK! Markets: Λειτουργούν κανονικά, όπως και σε άλλες αργίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αγορές σε Βαρβάκειο και Ρέντη

Για όσους προτιμούν να προμηθευτούν θαλασσινά από τις κεντρικές αγορές, η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη αποτελούν βασικούς προορισμούς.

Οι συγκεκριμένες αγορές ξεκινούν να λειτουργούν από το βράδυ της Κυριακής και παραμένουν ανοιχτές χωρίς διακοπή έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

Τα ζαχαροπλαστεία, ιδίως για τον παραδοσιακό χαλβά, καθώς και τα καταστήματα ψιλικών λειτουργούν κανονικά, συχνά με διευρυμένο ωράριο.