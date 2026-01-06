Κατεβάζουν ρολά επ’ αόριστον οι λαϊκές αγορές από τις 07/01 – Ποια είναι τα αιτήματα και ποιοι δηλώνουν αντίθετοι στις κινητοποιήσεις

Σύγχυση έχει επικρατήσει με την προαναγγελλόμενή απεργία στις λαϊκές αγορές. Καθώς Αττική και Θεσσαλονίκη λένε όχι στην ηλεκτρονική καταχώρηση των δελτίων αποστολών.

Οι λαϊκές αγορές λένε ναι με προϋποθέσεις. Αποτέλεσμα όπως φαίνεται να έχουμε πανελλαδική απεργία με εξαιρέσεις στους πάγκους μια αγοράς που ακόμη κρατάει γερά τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα όσο γίνεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι λαϊκές αγορές βρίσκονται σε κρίσιμο σταυροδρόμι καθώς όπως καταγγέλει η ομοσπονδία οι πωλητές είναι σε οριακό σημείο οικονομικά τα τελευταία χρόνια. Η συνεχής πίεση, η υπερφορολόγηση και η απαξίωση ενός ολόκληρου κλάδου οδηγούν πλέον σε οικονομική εξαθλίωση χιλιάδες οικογένειες που ζουν από αυτόν τον θεσμό, αναφέρει η ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή που οι λαϊκές αγορές συμπληρώνουν 100 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, το μέλλον τους παραμένει πιο αβέβαιο από ποτέ. Ένας θεσμός που αποτελεί το μοναδικό πραγματικό ανάχωμα στην ακρίβεια και το σταθερό καταφύγιο του Έλληνα καταναλωτή, αντιμετωπίζεται άδικα και χωρίς ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η Ομοσπονδία πωλητών λαϊκών αγορών απευθύνει κάλεσμα για μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις, τονίζοντας πως έχει έρθει η ώρα της συλλογικής αντίδρασης. «Δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλο την απαξίωση και την άδικη μεταχείριση», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Ποια είναι τα αιτήματα

Οι πωλητές των λαϊκών αγορών θέτουν συγκεκριμένα και απολύτως τεκμηριωμένα αιτήματα:

1. Κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.

2. Απόσυρση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

3. Άμεση κατάργηση:

• της πρόσθετης φορολόγησης 10% για τον βοηθό,

• των τριετιών στη φορολόγηση,

• της φορολόγησης με βάση τον Μέσο Όρο του ΚΑΔ.

4. Μείωση του κόστους παραγωγής, ώστε να διασφαλιστούν χαμηλότερες τιμές για τον καταναλωτή στις λαϊκές αγορές.

5. Ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις για χρέη προς το Δημόσιο.

Πρόγραμμα κινητοποιήσεων:

Η Ομοσπονδία έχει ανακοινώσει πρόγραμμα αγωνιστικών δράσεων:

• Τετάρτη 7/1: Συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στις 09:30 π.μ. και πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών (οδός Νίκης).

• Πέμπτη 8/1: Συγκέντρωση στην πύλη της Λαχαναγοράς.

• Παρασκευή 9/1: Μηχανοκίνητη πορεία με σημείο συγκέντρωσης τα διόδια Ελευσίνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μήνυμα είναι σαφές: κανένας δεν πρέπει να λείψει από τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Το μέλλον των λαϊκών αγορών και των ανθρώπων που τις στηρίζουν καθημερινά δεν μπορεί να αποφασίζεται χωρίς αυτούς.

«Όλοι μαζί, μια γροθιά», υπογραμμίζει η Ομοσπονδία, «για να αποδείξουμε ότι οι λαϊκές αγορές δεν έχουν μόνο παρελθόν, αλλά και παρόν και μέλλον».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποια σωματεία αντιδρούν

Σε αντίθεση η Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης) δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο κλεισίματος των λαϊκών αγορών στην Περιφέρεια.

«Οι λαϊκές αγορές δεν είναι απλώς ένας χώρος εμπορίου. Είναι θεσμός κοινωνικός, οικονομικός και διατροφικός. Στηρίζουν τον παραγωγό, τον επαγγελματία πωλητή και – κυρίως – τον καταναλωτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον λόγο αυτό καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν έμπρακτα τις ανοιχτές λαϊκές αγορές της Περιφέρειας από την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2026, όπου θα συνεχίσουν να βρίσκουν φθηνά και ποιοτικά αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα, από τον Έβρο έως την Κρήτη.

Παράλληλα, απευθύνουμε κάλεσμα στα σωματεία που δεν συμφωνούν με την απεργία διαρκείας και το γενικευμένο κλείσιμο των λαϊκών αγορών:

• να ανακοινώνουν καθημερινά, από τις 7 Ιανουαρίου, ποιες λαϊκές αγορές θα παραμείνουν ανοιχτές,

• να καλούν τους καταναλωτές να στηρίξουν τις αγορές αυτές,

• και να στηρίξουν τα αιτήματα της Ομοσπονδίας μας, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις διεκδικήσεις όσων αποφάσισαν το κλείσιμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αιτήματα που καταθέτουμε στα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εσωτερικών είναι συγκεκριμένα, ρεαλιστικά και αφορούν την επιβίωση αλλά και τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών.

Ζητούμε:

1. Την κατάργηση των υπέρογκων προσαυξήσεων στα ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλουν οι δήμοι σε παραγωγούς και επαγγελματίες.

2. Μείωση των δημοτικών τελών κατάληψης θέσεων κατά 50% σε όλη τη χώρα.

3. Καταβολή δημοτικών τελών μόνο για τις ημέρες πραγματικής παρουσίας στη λαϊκή αγορά.

4. Υπολογισμό των εισφορών ΕΦΚΑ με βάση τις ημέρες εργασίας.

Διαφάνεια και έλεγχοι

5. Ετήσια προκήρυξη θέσεων και αδειών για επαγγελματίες πωλητές από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

6. Προκήρυξη θέσεων και αδειών για παραγωγούς κάθε έξι μήνες.

7. Επαναφορά ουσιαστικών ελέγχων στις γεωργικές καλλιέργειες μέσω τριμελών επιτροπών ανά δήμο.

8. Καθιέρωση γεωεντοπισμού μέσω δορυφόρου για έλεγχο καλλιεργειών, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο ψευδών «παραγωγών».

Εξυγίανση και εκσυγχρονισμός

9. Υποχρεωτική ένταξη στο Εμπορικό Επιμελητήριο με συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου, ώστε οι λαϊκές αγορές να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

10. Καθιέρωση κάρτας πωλητή λαϊκών αγορών, μέσω της οποίας θα καταβάλλονται δημοτικά τέλη, εισφορές και φόροι που αφορούν αποκλειστικά τη δραστηριότητα στις λαϊκές αγορές.

11. Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 50% σε όσους δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις λαϊκές αγορές.

12. Κατάργηση της διάταξης που απαιτεί την ολική εξόφληση χρεών προς δήμους από κληρονόμους για τη μεταβίβαση άδειας.

13. Δυνατότητα στους δήμους να αναθέτουν τη λειτουργία των λαϊκών αγορών σε δημοτικές εταιρείες, λόγω σοβαρής έλλειψης προσωπικού.

14. Ένταξη του κλάδου σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκσυγχρονισμού, όπως στεγασμένες λαϊκές αγορές με ενεργειακή αυτονομία, αρχικά στις πρωτεύουσες των Περιφερειών.

Φορολογικά ζητήματα

15. Μεταβατικό στάδιο για το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, με μηνιαία υποβολή μέσω λογιστή.

16. Οριστική κατάργηση του τεκμαρτού φόρου εισοδήματος από το 2027, μετά την πλήρη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

17. Επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων σε δήμους που δεν δηλώνουν τις λαϊκές αγορές στο ΟΠΣΣΑ.

18. Καθιέρωση υποχρεωτικής τιμής παραγωγού προς έμπορο «από το χωράφι», ώστε να μπει τέλος στην αυθαίρετη αισχροκέρδεια.

Τα αιτήματα αυτά παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι πολλά από αυτά δεν περιλαμβάνονται καν στις διεκδικήσεις άλλων ομοσπονδιών.

Ο λόγος είναι γνωστός: οι Ομοσπονδίες Αττικής και Θεσσαλονίκης εισπράττουν ποσοστό 5% από τις εισφορές των πωλητών, βάσει νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατόπιν δικού τους αιτήματος — ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, επιδιώκουν αύξηση του ποσοστού αυτού στο 7%.

Τα συμπεράσματα ανήκουν στους ίδιους τους πωλητές και στους πολίτες», καταλήγουν σε ανακοίνωσή τους.