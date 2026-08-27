Εκτός λειτουργίας το σύστημα της τηλεματικής σε όλη την Αττική για τα λεωφορεία

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκύψει από τις πρώτες πρωινές ώρες στα αστικά λεωφορεία της Αττικής, καθώς το σύστημα τηλεματικής έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Τα προβλήματα εντοπίζονται από περίπου τις 3:00 τα ξημερώματα, με την έναρξη της σημερινής βάρδιας, με αποτέλεσμα η εκτέλεση των δρομολογίων να γίνεται με σημαντικές δυσκολίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάρρευση του συστήματος επηρεάζει την ηλεκτρονική εποπτεία των λεωφορείων, ενώ, σύμφωνα με πηγές του ΟΑΣΑ στο DEBATER είναι τεχνικό πρόβλημα που προσπαθούν να το λύσουν, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χακαρίσματος στο δίκτυο.

Το γεγονός ότι το σύστημα τηλεματικής δεν λειτουργεί δημιουργεί προβλήματα τόσο στους οδηγούς όσο και στους επιβάτες, καθώς δεν υπάρχει η συνήθης δυνατότητα πλοήγησης και ηλεκτρονικής παρακολούθησης των οχημάτων.

«Πάμε όπως παλιά – Υπολογίζουμε στο περίπου»

Επιβάτες μιλούν στο DEBATER για την κατάσταση που επικρατεί στα λεωφορεία από νωρίς το πρωί.

«Δεν ξέρουμε τι ώρα θα φτάσει το λεωφορείο. Μέσα δεν ακούγονται οι στάσεις. Πάμε όπως παλιά. Υπολογίζουμε στο περίπου», αναφέρει επιβάτης.

Όπως περιγράφουν, στις ηλεκτρονικές οθόνες των στάσεων εμφανίζεται διαρκώς η ένδειξη «δοκιμαστική λειτουργία», χωρίς να παρέχεται η συνηθισμένη ενημέρωση για τις στάσεις και την πορεία του δρομολογίου.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του συστήματος, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από τους αρμόδιους φορείς για τα αίτια της βλάβης.