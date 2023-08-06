Καταγγελία ηλικιωμένου ζευγαριού για άγριο ξυλοδαρμό από υπεύθυνο beach bar στη Χαλκιδική

Σε μια καταγγελία για άγριο ξυλοδαρμό προχώρησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στη Χαλκιδική από υπεύθυνο beach bar.

Συγκεκριμένα όλα συνέβησαν όταν το ζευγάρι θέλησε να κάτσει με την πετσέτα του στην παραλία όπου βρισκόταν το beach bar.

«Σάββατο πρωί δέκα η ώρα, λόγω του ότι είμαι χειρουργημένη στον εγκέφαλο, πηγαίναμε πρωί δέκα η ώρα. ‘Ημασταν δύο μέτρα μακρυά από τις ξαπλώστρες τους σε μέρος δημόσιο. Ούτε μπροστά ούτε πάνω πετσέτα να ακουμπήσω ούτε τίποτα. Ερχεται λοιπόν κι αρχινάει να βρίζει», είπε η 70χρονη στο MEGA.

Ωστόσο, ο υπεύθυνος δεν έμεινε μόνο στις βρισιές, καθώς δεν δίστασε να χτυπήσει την 70χρονη.

«Ο σύζυγος ήταν σκυμμένος κι έβαζε την ομπρέλα. «Θα σας πνίξω», «θα σας πετάξω», πολλές βρισιές… Κι εγώ η αθεόφοβη για να μη σηκωθεί ο άνδρας μου σηκώνομαι και λέω «κύριε, γιατί είμαστε αχάριστοι; Τι μας προσφέρατε και είμαστε αχάριστοι;». Μου δίνει μια μπουνιά στο μέρος που είμαι χειρουργημένη και πέφτω κάτω στην άμμο, σηκώνεται ο σύζυγος λέει “τι κάνεις; Η γυναίκα μου είναι χειρουργημένη”».

«Περιλαμβάνει τον άνδρα μου, του βάζει τρικλοποδιά, 74 χρόνων ο άνθρωπος, τον ρίχνει κάτω, του ξεσκίζει την μπλούζα, με το ένα χέρι τον πατούσε στον λαιμό, κι ένα χέρι, καβάλα δηλαδή σαν το γαϊδούρι, στα πλευρά. Να φωνάζω βοήθεια και να μην έρθει κανένας… Έτρεξε μία κοπέλα, άγνωστη, που δεν την ξέρω να την ευχαριστήσω», συμπλήρωσε.

H κοπέλα ειδοποίησε το 100 και το 166, ενώ ο 74χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σπαράζοντας από τους πόνους. Η βιαιότητα των χτυπημάτων ήταν τέτοια, που χρειάστηκε να χειρουργηθεί στο γόνατο.

«Κάθισε η γυναίκα του (του υπεύθυνου), ήρθε δήθεν για να τον σηκώσει και κάθισε πάνω. Να φωνάζει ο άνδρας μου «πάρε το χέρι σου, δεν μπορώ να αναπνεύσω» και μόλις κάθισε και η γυναίκα του…», είπε η 70χρονη.

Ο γιατρός του νοσοκομείου έμεινε έκπληκτος από την βαρβαρότητα της επίθεσης, ενώ ο 70χρονος ήταν στο σπίτι με Π, χωρίς να πατάει στο πόδι του, ενώ χρειαζόταν τη βοήθεια της συζύγου του για να πάει στην τουαλέτα.

