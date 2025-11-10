Καταιγίδα σαρώνει τώρα την Αττική – Συνεχίζει την επέλαση της η κακοκαιρία μέχρι τη Τρίτη, δείτε εικόνες

Καταιγίδα σαρώνει το πρωί της Δευτέρας την Αττική καθώς η κακοκαιρία από τη δυτική πλευρά της χώρας κινείται σιγά σιγά προς τα ανατολικά.

Αυτή την στιγμή βροχοπτώσεις μαζί με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά, το Περιστέρι, την Πετρούπολη, τον Κορυδαλλό και τη Νίκαια.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, αρκετοί πολίτες πιάστηκαν εξαπίνης από την σφοδρότητα των φαινομένων καθώς η κακοκαιρία που ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα συνεχίζει την επέλαση της: (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI) (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19, το οποίο εκδόθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου 24ώρου, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανώς χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.



2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.