Καταδίωξη με πυροβολισμούς στην Αιτωλοακαρνανία – 38χρονος τράκαρε για να ακινητοποιηθεί

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (02/01) στην Αιτωλοακαρνανία, όταν δύο άνδρες φέρεται να ξεκίνησαν καταδίωξη εναντίον ενός 38χρονου, φτάνοντας στο σημείο να πυροβολήσουν το αυτοκίνητό του.

Η καταδίωξη εκτυλίχθηκε στον επαρχιακό δρόμο Χρυσοβίτσα – Προδρόμου. Σύμφωνα με την καταγγελία του 38χρονου, οι δύο άνδρες, ηλικίας 18 και 43 ετών, τον καταδίωκαν με το αγροτικό τους όχημα και, στο τέλος, πυροβόλησαν τουλάχιστον δύο φορές κατά του οχήματός του.

Όταν συνειδητοποίησαν ότι ο 38χρονος δεν θα σταματούσε, επιχείρησαν να τον εγκλωβίσουν, πέφτοντας με το αγροτικό πάνω του και προσπαθώντας να του κλείσουν τον δρόμο. Παρ’ όλα αυτά, ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ξηρομέρου, ενώ οι δύο δράστες αναζητούνται με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.