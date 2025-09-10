Καστοριά: Συνελήφθησαν δύο άτομα για διακίνηση αμφιβόλου ποιότητας ελαιόλαδου

Στη σύλληψη δυο ατόμων για διακίνηση αμφιβόλου ποιότητας ελαιόλαδου στην Καστοριά προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν 59χρονο άνδρα αλλά και μια 47χρονη γυναίκα.

Ειδικότερα, χθες το πρωί οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί, εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό και συνοδηγό τους ανωτέρω και σε αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε, να διαθέτουν προς πώληση -48- πλαστικά δοχεία των -5- λίτρων έκαστο, οι οποίες περιείχαν συνολικά -240- λίτρα λαδιού, αγνώστου προέλευσης και αμφιβόλου ποιότητας που προσομοίαζε σε ελαιόλαδο, χωρίς να διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά έγγραφα αγοράς.

Κατασχέθηκαν -48- δοχεία που περιείχαν -240- λίτρα λάδι, δείγμα των οποίων θα αποσταλεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Καστοριάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.