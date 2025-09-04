Καστοριά: Ηλικιωμένη χάνει το χέρι της μετά από επίθεση μινκ

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε στην τοπική κοινότητα στους Μανιάκους στην Καστοριά, όταν επιτέθηκε μινκ σε κατάκοιτη ηλικιωμένη.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, το μινκ μπήκε στο σπίτι της γυναίκας από ανοιχτή πόρτα και της επιτέθηκε ακρωτηριάζοντας ένα κομμάτι από το χέρι της.

Την ηλικιωμένη την εντόπισαν οι συγγενείς της και κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Καστοριάς και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.