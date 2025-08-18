Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Χειροπέδες σε 38χρονο για κλοπή τηλεφωνικών γραμμών

Ο 38χρονος αφαίρεσε στροφεία (καρούλια) καλωδίων, τα φόρτωσε σε Ι.Χ.Φ. όχημα και αποχώρησε από το σημείο

Καστοριά: Χειροπέδες σε 38χρονο για κλοπή τηλεφωνικών γραμμών
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
DEBATER NEWSROOM

Συνελήφθη ένας 38χρονος ημεδαπός στην Καστοριά για κλοπή τηλεφωνικών καλωδίων.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (15/08), όταν οι αστυνομικοί βρήκαν τον συλληφθέντα σε οικόπεδο που χρησιμοποιεί εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην πόλη της Καστοριάς. Ο 38χρονος αφαίρεσε στροφεία (καρούλια) καλωδίων, τα φόρτωσε σε Ι.Χ.Φ. όχημα και αποχώρησε από το σημείο.

Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, ακινητοποιήθηκε το όχημα και σε έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα στροφεία τηλεφωνικών καλωδίων, συνολικής αξίας περίπου 1.500 ευρώ. Τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στην εταιρεία, ενώ το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της πράξης.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς. Για την υπόθεση διενήργησε προανάκριση η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

