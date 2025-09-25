Κασσάνδρα: «Έφυγα γιατί είχα θέμα με το παιδί – Δεν έχω καμία σχέση με ληστείες» λέει ο 27χρονος δραπέτης των φυλακών

Παρότι η Αστυνομία αναζητεί τον 27χρονο δραπέτη των φυλακών Κασσάνδρας εκείνος μίλησε στο MEGA για τους λόγους που απέδρασε αλλά και το αν εμπλέκεται στην υπόθεση της ληστείας της Ουκρανής στη Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος μίλησε στην εκπομπή Live News του MEGA για το γεγονός ότι απέδρασε από τις φυλακές στην Χαλκιδική. «Έφυγα γιατί είχα θέμα με το παιδί και έπρεπε να φύγω. Έφυγα από εκεί, κατέβηκα στον δρόμο και έφυγα απευθείας» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, μίλησε και για την επίθεση στη γυναίκα από την Ουκρανία στη Χαλκιδική λέγοντας πως «μετά έμαθα πως έλεγαν για ληστείες. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Νιώθω άσχημα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα είπαν αυτά».

Να θυμίσουμε, ότι πρόκειται για έναν 27χρονο υπήκοο Αλβανίας που δραπέτευσε από τις φυλακές της Κασσάνδρας στις 18/9 και οι Αρχές τον αναζητούν για να τον συλλάβουν.