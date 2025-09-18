Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε εξέλιξη έρευνες για 27χρονο δραπέτη από τις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας

Η απουσία του διαπιστώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι

Χαλκιδική: Σε εξέλιξη έρευνες για 27χρονο δραπέτη από τις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας
DEBATER NEWSROOM

Οι Αρχές αναζητούν κρατούμενο των αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, ο οποίος φαίνεται να απέδρασε από τις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Συγκεκριμένα πρόκειται για έναν 27χρονο υπήκοο Αλβανίας, του οποίου η απουσία διαπιστώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι. Άμεσα η διοίκηση του σωφρονιστικού καταστήματος ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Κασσάνδρας ώστε να ξεκινήσουν οι έρευνες εντοπισμού του.

Σημειώνεται ότι οι κρατούμενοι στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας ζουν σε ημιελεύθερο καθεστώς, προσφέροντας εργασία στις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού ιδρύματος.

