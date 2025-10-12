Καρέ καρέ η ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο στην Καισαριανή (Βίντεο)

Καταγράφηκε καρέ – καρέ μία ένοπλη ληστεία σε πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών στην Καισαριανή.

Το βράδυ του Σαββάτου (11/10) σημειώθηκε η ληστεία στην Καισαριανή, όταν μία ομάδα κουκουλοφόρων απείλησε με πιστόλι στο στήθος τον ιδιοκτήτη του πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών.

Στο βίντεο φαίνεται ένας από τους ένοπλους να δίνει εντολές, ενώ οι δύο νεαροί περνούν πίσω από τον πάγκο και πλησιάζουν τον τρομοκρατημένο αλλά ψύχραιμο ιδιοκτήτη. Με γρήγορες κινήσεις ο αρχηγός δείχνει στον ιδιοκτήτη να τους παραδώσει όλα τα χρήματα.

Οι δύο συνεργοί παίρνουν τις εισπράξεις, ακόμα και τα κέρματα, τα πετάνε στις τσάντες και μόλις ο αρχηγός των ενόπλων δώσει το σύνθημα, φεύγουν. Όλα έγιναν μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα.

Πρόκειται για ένα από τα πολλά περιστατικά ληστείας που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα.