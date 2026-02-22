Καλύτερη εικόνα της φωτιάς σε επιχείρηση στα Σπάτα – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (22/2) σε αποθήκη με αθλητικά είδη στα Σπάτα καθώς η τιτάνια επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής στο σημείο έχουν σπεύσει 11 πυροσβεστικά οχήματα και 35 πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιά

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο χώρος που μαίνεται η πυρκαγιά βρίσκεται στο 18ο χιλιόμετρο επί της λεωφόρου Σπάτων. Πρόκειται για αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης με αθλητικά είδη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30 και καίει αποθηκευτικό χώρο. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε, χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.