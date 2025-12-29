Κάλυμνος: Συνελήφθη 23χρονος για παράνομη οπλοκατοχή

Χειροπέδες σε έναν 23χρονο για παράνομη οπλοκατοχή πέρασαν οι αστυνομικές αρχές της Καλύμνου την Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός κατείχε πτυσσόμενο γκλοπ μήκους 67 εκατοστών, η οποία κατασχέθηκε από τις αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω.