Κάλυμνος: Συνελήφθη 23χρονος για παράνομη οπλοκατοχή
Οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής
Χειροπέδες σε έναν 23χρονο για παράνομη οπλοκατοχή πέρασαν οι αστυνομικές αρχές της Καλύμνου την Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός κατείχε πτυσσόμενο γκλοπ μήκους 67 εκατοστών, η οποία κατασχέθηκε από τις αρχές.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω.
