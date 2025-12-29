Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Συνελήφθη 23χρονος για παράνομη οπλοκατοχή

Οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής

Κάλυμνος: Συνελήφθη 23χρονος για παράνομη οπλοκατοχή
DEBATER NEWSROOM

Χειροπέδες σε έναν 23χρονο για παράνομη οπλοκατοχή πέρασαν οι αστυνομικές αρχές της Καλύμνου την Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός κατείχε πτυσσόμενο γκλοπ μήκους 67 εκατοστών, η οποία κατασχέθηκε από τις αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ