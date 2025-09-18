Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Καλλιθέα: Συνελήφθη 28χρονος οδηγός μηχανής που έκανε σούζα για 350 μέτρα – Δεν είχε ούτε δίπλωμα

Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

Καλλιθέα: Συνελήφθη 28χρονος οδηγός μηχανής που έκανε σούζα για 350 μέτρα – Δεν είχε ούτε δίπλωμα
Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης 17/9 στην Καλλιθέα, 28χρονος αλλοδαπός οδηγός μοτοσικλέτας που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα υπόλοιπα οχήματα, ενώ κινείτο επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου.

Τον 28χρονο εντόπισαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής να κάνει αλλεπάλληλους και επικίνδυνους ελιγμούς ενώ στη συνέχεια έκανε σούζα για απόσταση περίπου 350 μέτρων. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε ο 28χρονος δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

