Καλλιάνος: Ας είμαστε ελαφρώς προσεκτικοί για τις πιθανές πρωινές καταιγίδες της Αττικής

Στην αλλαγή του καιρού την Δευτέρα 26/1 στάθηκε με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Συγκεκριμένα όπως τόνισε «η ένταση αυτών των καταιγίδων δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με τα φαινόμενα που προκάλεσαν τις καταστροφές στην Άνω Γλυφάδα πριν από λίγες ημέρες αλλά και τον τραγικό θάνατο μίας γυναίκας. Πρόκειται για διαφορετικής δυναμικής και έντασης καιρική κατάσταση, χωρίς έντονα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας».

Αναλυτικά:

Ας είμαστε ελαφρώς προσεκτικοί για τις πιθανές πρωινές καταιγίδες της Αττικής

Από τα μεσάνυχτα σήμερα και στη συνέχεια, καθώς θα βαδίζουμε προς το ξημέρωμα της αυριανής ημέρας, της Δευτέρας, ο καιρός στην Αττική θα αρχίσει βαθμιαία να καθίσταται άστατος. Αρχικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κατά βάση ασθενούς έντασης, οι οποίες δεν πρόκειται να δημιουργήσουν προβλήματα σε καμία περίπτωση.

Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον η περαιτέρω εξέλιξη του καιρού, διότι από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενδεικτικά μεταξύ 07:00 έως και 10:00 – 11:00, αναμένεται πέρασμα καταιγίδων από τον νομό Αττικής. Οι καταιγίδες αυτές, σε τοπικό επίπεδο, ενδέχεται να προκαλέσουν σχετικά αυξημένα ύψη βροχής.

Σε κάθε περίπτωση, θέλω να τονίσω ότι η ένταση αυτών των καταιγίδων δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με τα φαινόμενα που προκάλεσαν τις καταστροφές στην Άνω Γλυφάδα πριν από λίγες ημέρες αλλά και τον τραγικό θάνατο μίας γυναίκας.

Πρόκειται για διαφορετικής δυναμικής και έντασης καιρική κατάσταση, χωρίς έντονα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας.

Έως το μεσημέρι, ο καιρός στην Αττική θα παραμείνει άστατος κατά διαστήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρέχει συνεχόμενα, αλλά θα υπάρχουν εναλλαγές φαινομένων, με έμφαση στις πρωινές ώρες, όπου και αναμένονται τα κύρια περάσματα καταιγίδων από αρκετές περιοχές του νομού.

Μετά το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν, με τον καιρό να παρουσιάζει βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι σε τοπικό επίπεδο δεν θα επιμείνουν λίγες ακόμη βροχές έως και τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Σημαντική επισήμανση για την Άνω Γλυφάδα και τα Νότια Προάστια

Να επισημάνω ότι, παρά τον καθαρισμό που έχει πραγματοποιηθεί σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου, εξακολουθούν να υπάρχουν πέτρες, χώματα και υπολείμματα φερτών υλικών σε δρόμους ειδικά της Άνω Γλυφάδας αλλά και ευρύτερα στους Δήμους Γλυφάδας και Βούλας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμη και μια πρόσκαιρα πιο έντονη βροχόπτωση, χωρίς να είναι ακραία ή επικίνδυνη, αρκεί για να προκαλέσει εκ νέου μεταφορές φερτών υλικών σε τοπικό επίπεδο.

Φυσικά, και αυτό πρέπει να τονιστεί εκ νέου, δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για συνθήκες που προσεγγίζουν την καταστροφική καταιγίδα της προηγούμενης Τετάρτης. Επαναλαμβάνω ότι η δυναμική των φαινομένων είναι εντελώς διαφορετική. Ωστόσο, η υφιστάμενη επιβάρυνση του εδάφους, σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες παρεμβάσεις και τις εκσκαφές που έχουν πραγματοποιηθεί στον Υμηττό, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της συνέχειας της οδού Μετσόβου, δημιουργεί μια κατάσταση που απαιτεί αυξημένη εγρήγορση και σωστή διαχείριση.

Αυτό ακριβώς αποτελεί την βασική αρχή στη σύγχρονη διαχείριση φυσικών καταστροφών, ότι λέμε όχι στην κινδυνολογία, αλλά ναι στην έγκαιρη αναγνώριση των ευάλωτων σημείων μετά από ένα έντονο επεισόδιο.

Πού χρειάζεται προσοχή τις επόμενες ώρες (σε επίπεδο διαχείρισης) :

Σε δρόμους με εναπομείναντα φερτά υλικά (λάσπες, πέτρες, χώματα), όπου ακόμη και μέτρια βροχή μπορεί να προκαλέσει ολισθηρότητα ή τοπικές μετακινήσεις υλικών.

Σε σημεία κοντά σε πρανή και ρέματα, ειδικά εκεί όπου το έδαφος έχει ήδη διαταραχθεί ή αποσταθεροποιηθεί από πρόσφατα έργα ή πλημμυρικά φαινόμενα.

Στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού, όπου οι εκσκαφές και οι παρεμβάσεις έχουν μειώσει τη φυσική απορροφητικότητα του εδάφους, αυξάνοντας την πιθανότητα επιφανειακής απορροής.

Σε κατηφορικούς δρόμους των Νοτίων Προαστίων, όπου η βροχή μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός μεταφοράς φερτών υλικών, ακόμη και χωρίς έντονα ύψη βροχής.

Στην ανάγκη διατήρησης καθαρών φρεατίων και απορροών, καθώς μικρές ποσότητες λάσπης αρκούν για να μειώσουν σημαντικά τη λειτουργικότητά τους.

Δεν θα επέμενα σε όλες αυτές τις πληροφορίες και στις αναλυτικές επισημάνσεις που αφορούν τις διαδικασίες διαχείρισης φυσικών καταστροφών και την πρόγνωση σε τοπικό επίπεδο, αν δεν είχε προηγηθεί το πρόσφατο πλημμυρικό επεισόδιο και οι καταστροφές της περασμένης Τετάρτης. Ωστόσο, ακριβώς επειδή το έδαφος και οι υποδομές έχουν ήδη επιβαρυνθεί, οφείλω να επισημάνω ότι χρειάζεται να είμαστε ελαφρώς πιο έτοιμοι και ελαφρώς πιο προετοιμασμένοι -σε σχέση με άλλες φορές- σε περίπτωση που παρατηρηθεί τοπικά μια ιδιαίτερα έντονη βροχόπτωση, έστω και πρόσκαιρη.

Καλή εβδομάδα σας εύχομαι, με υγεία.