Κακοκαιρία Byron: Ενεργοποιήθηκε το 112 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα – “Έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι το πρωί του Σαββάτου”

Σε κατάσταση συναγερμού μπαίνουν περιοχές της Θεσσαλίας με τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας να στέλνουν μήνυμα 112 και να εφιστούν την προσοχή στους κατοίκους των περιοχών λόγω της κακοκαιρίας Byron.

“Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Τρικάλων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους.” αναφέρει το μήνυμα, ενώ το ίδιο εστάλη στους κατοίκους της Περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Τρικάλων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN…— 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025