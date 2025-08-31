Καισαριανή: Αστυνομική επιχείρηση εντόπισε 2 κιλά κάνναβης και όπλο

Συνελήφθησαν ένας 49χρονος και μία 26χρονη την Πέμπτη (28/08) στην Καισαριανή, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Ειδικότερα, διερευνώντας πληροφορίες σχετικές με διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης με ορμητήριο οικία στην περιοχή της Καισαριανής, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους κατηγορουμένους. Σε έρευνα που έγινε σε αυτούς και εντός τσιμεντένιου κτίσματος σε παρακείμενο πάρκο της οικίας τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Σε επερχόμενο έλεγχο της οικίας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: 2 κιλά και 782 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, πιστόλι, περίστροφο-ρέπλικα, πλήθος νάιλον συσκευασιών, τρίφτης κάνναβης και

2 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.