Καιρός: Ξαφνική μπόρα στο κέντρο της Αθήνας – Έγιναν μούσκεμα ανυποψίαστοι πολίτες (Εικόνες)

Ο καιρός έκανε την λεγόμενη σύντομη φθινοπωρινή στροφή με μπόρες και καταιγίδες να χτυπούν το κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Τρίτης (19/8).

Οι Αθηναίοι είχαν προειδοποιηθεί από τους μετεωρολόγους όμως αρκετοί πιάστηκαν…απροετοίμαστοι και έγιναν μούσκεμα όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα στο επίκεντρο των βροχών θα είναι τα κεντρικά και τα νότια και όπως ανέφερει ο Κώστας Λαγουβάρδος στην πρόγνωση καιρού, είναι πιθανό να εκδηλωθούν μπόρες και στα βόρεια της Αττικής.