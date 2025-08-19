Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ξαφνική μπόρα στο κέντρο της Αθήνας – Έγιναν μούσκεμα ανυποψίαστοι πολίτες (Εικόνες)

Δεν είχαν πάρει τις ομπρέλες τους

Καιρός: Ξαφνική μπόρα στο κέντρο της Αθήνας – Έγιναν μούσκεμα ανυποψίαστοι πολίτες (Εικόνες)
ΒΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:54

Ο καιρός έκανε την λεγόμενη σύντομη φθινοπωρινή στροφή με μπόρες και καταιγίδες να χτυπούν το κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Τρίτης (19/8).

Οι Αθηναίοι είχαν προειδοποιηθεί από τους μετεωρολόγους όμως αρκετοί πιάστηκαν…απροετοίμαστοι και έγιναν μούσκεμα όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα στο επίκεντρο των βροχών θα είναι τα κεντρικά και τα νότια και όπως ανέφερει ο Κώστας Λαγουβάρδος στην πρόγνωση καιρού, είναι πιθανό να εκδηλωθούν μπόρες και στα βόρεια της Αττικής.

Δείτε φωτογραφίες:

Καιρός
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI)
Καιρός
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI)
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI)
Καιρός
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI)
