Καιρός: Αστάθεια με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού κάνοντας μία φθινοπωρινή στροφή με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8).

Όπως αναφέρει το meteo.gr, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, όπου και υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και πρόσκαιρα ενισχυμένων ριπών ανέμων.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα. Τέλος σημειώνεται ότι η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί και την Τρίτη 19/08. Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται το απόγευμα (15:00-18:00) της Δευτέρας 18/08.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος – διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής της ομάδας του meteo, έκανε λόγο για μια πρόσκαιρη, «φθινοπωρινή» μεταβολή που θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός, προειδοποιώντας για έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο κ. Λαγουβάρδος είπε ότι «μετά τη χθεσινή ημέρα, την Κυριακή, όπου είχαμε εκδήλωση αστάθειας, αλλά περιορισμένη, κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, η Δευτέρα, σήμερα, θα είναι μια μέρα που θα έχουμε αρκετά εκτεταμένη αστάθεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Θα έχουμε εκδήλωση βροχών και καταιγίδων το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιο έντονα φαινόμενα να προβλέπονται στις περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας, καθώς και της Στερεάς, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για την Πελοπόννησο».

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, τα σημερινά φαινόμενα χρήζουν προσοχής και λόγω των κεραυνών που αναμένονται. Όπως εξηγεί, «θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αυτές οι καταιγίδες συνοδεύονται από κεραυνική δραστηριότητα. Λόγω εποχής, πολλοί ακόμα βρίσκονται σε θερινούς προορισμούς, σε σημεία με μεγάλο υψόμετρο ή σε εξορμήσεις στα βουνά, που θέλουν πολλή προσοχή, σήμερα Δευτέρα, λόγω της αναμενόμενης κεραυνικής δραστηριότητας και των καταιγίδων που θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα».