Καιρός: Βροχές και καταιγίδες ανήμερα της 25ης Μαρτίου – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα και αύριο με τις παρελάσεις της 25η Μαρτίου να γίνονται υπό βροχή, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τοπικές βροχές και μπόρες θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Χρυσόστομο Παρανό, τα πιο κλειστά φαινόμενα εντοπίζονται σε ένα τόξο που εκτείνεται από τη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία έως την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τη Βοιωτία και την Αττική, όπου θα σημειώνονται παροδικές βροχές.

Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στη βόρεια και νότια Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις.

Η θερμοκρασία παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως με τη μορφή σύντομων μπορών. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 15 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι στον Αργοσαρωνικό θα πνέουν έως 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Παρόμοια θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, με διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 15-16 βαθμούς και βόρειους ανέμους έως 4 μποφόρ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Υπό βροχή οι παρελάσεις της 25ης Μαρτίου

Για την 25η Μαρτίου, ο καιρός θα ξεκινήσει άστατος, με αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, την Αττική, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς την ώρα των παρελάσεων, από τις 10-11 το πρωί, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Στην Αττική και σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας αναμένονται ανοίγματα, με τις βροχές να υποχωρούν και να περιορίζονται κυρίως στην Κρήτη και στις νότιες Κυκλάδες, όπου θα επιμείνουν τα φαινόμενα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο, ιδιαίτερα στα βόρεια, όπου θα φτάσει τοπικά τους 17 με 18 βαθμούς.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

ΠΕΜΠΤΗ (26/3)

Βελτιωμένος καιρός σχεδόν παντού. Στις εξαιρέσεις η Δ-ΒΔ Ελλάδα, όπου τις απογευματινές – βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι στα δυτικά Δ-ΝΔ και στα ανατολικά ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Άνοδος θερμοκρασίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (27/3)

Βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη Δ. Ελλάδα, τη Β. χώρα και τα νησιά του Α. Αιγαίου. Χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Β-ΒΔ Ελλάδας. Άνεμοι Δ-ΝΔ 6 με 7 μποφόρ. Πτώση των μέγιστων τιμών της θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (28-29/3)

Άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά περιόδους και στα ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις. Άνεμοι ως 6 μποφόρ και μέγιστες θερμοκρασίες κατά 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερες από τις κανονικές (μέσες) της εποχής