Καιρός σήμερα: Χειμωνιάτικο σκηνικό με κρύο, βροχές και χιόνια – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Παραμένει το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού, καθώς για σήμερα Δευτέρα 19/1 προβλέπονται ισχυροί άνεμοι, κρύο, βροχές και χιόνια σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Εύβοιας.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοδυτικά τοπικά 8 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 05 με 07 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 09 με 11 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 07 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινά-ημιορεινά περιοχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και από το μεσημέρι βαθμιαία γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -2 (μείον 2) έως 07 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 5 με 7 και στα νότια θαλάσσια τοπικά 8 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Εύβοιας.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια από το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 09 με10 και στα νότια τοπικά έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία τοπικά η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.